Decreto Sostegni bis, il Consiglio dei ministri dà il via libera

Ansa

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, il cosiddetto "Sostegni bis". Tra le misure, un nuovo welfare per i lavoratori dello spettacolo e lo stanziamento di oltre 15 miliardi di euro per i ristori a fondo perduto. I contenuti del provvedimento saranno illustrati dal premier Draghi durante una conferenza stampa alle 16.