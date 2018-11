Decreto sicurezza, Salvini: "Sarà legge tra martedì e mercoledì"

Il decreto sulla sicurezza sarà tramutato in legge tra martedì e mercoledì. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, affermando: "Mercoledì battaglia in commissione al Senato, però il decreto sicurezza-immigrazione è chiuso. Arriva in Aula lunedì e il Senato, toccando ferro, se non ci sono sorprese, dovrebbe approvare. Tutti i provvedimenti a cui abbiamo lavorato in questi quattro mesi diventano legge dello Stato".