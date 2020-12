Decreto Sicurezza, ok fiducia al Senato: è legge 

Dl Sicurezza, il governo pone la fiducia: protesta della Lega al Senato Ansa 1 di 16 Ansa 2 di 16 Ansa 3 di 16 Ansa 4 di 16 Ansa 5 di 16 Ansa 6 di 16 Ansa 7 di 16 Ansa 8 di 16 Ansa 9 di 16 Ansa 10 di 16 Ansa 11 di 16 Ansa 12 di 16 Ansa 13 di 16 Ansa 14 di 16 Ansa 15 di 16 Ansa 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

L'Aula del Senato ha approvato il decreto Sicurezza, su cui il governo ha posto la questione di fiducia. Con 153 voti a favore, 2 contrari e 4 astenuti, il provvedimento viene convertito in legge. Il centrodestra non ha partecipato al voto. Il testo è stato approvato in prima lettura alla Camera il 9 dicembre scorso.