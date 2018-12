Decreto sicurezza, Gino Strada: "Spero in Mattarella"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "dovrebbe controllare il testo del decreto sulla sicurezza". E' la speranza confidata dal fondatore di Emergency, Gino Strada, che aggiunge: "Così come è scritto, mi sembra un testo davvero pesante. Penso che sia una forma di razzismo e di fascismo. Sono sicuro che questo decreto non passerà senza conseguenze e che porterà sofferenze in più per un sacco di gente".