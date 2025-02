La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sul decreto Milleproroghe. I sì sono stati 182, i no 110, gli astenuti 3. La fiducia è stata posta sullo stesso testo licenziato dal Senato in prima lettura. L’Assemblea di Montecitorio prosegue i lavori con l'esame degli ordini del giorno al decreto mentre il voto finale sul provvedimento è previsto per giovedì. Il testo per non decadere dovrà essere convertito in legge entro il 25 febbraio.