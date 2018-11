Decreto Genova, si allarga il numero degli "ortodossi" nel M5s

Si allarga il gruppo dei senatori "ortodossi" del Movimento 5 Stelle sul decreto Genova. Dopo l'approvazione dell'emendamento di FI che ha modificato la norma sul condono di Ischia martedì in Commissione, in Aula decidono di non partecipare al voto che ripristinava il testo uscito dalla Camera sul condono per Ischia 7 senatori del M5s: oltre Paola Nugnes, non hanno votato anche Bogo Deledda, Ciampolillo, Fattori, Giarrusso, Turco e Vaccaro.