Decreto fiscale, M5s: nuovo Consiglio ministri per esaminare testo

Un "Consiglio dei ministri bis" già venerdì per esaminare, per la seconda volta, il testo del decreto fiscale. E' l'ipotesi che avanzano fonti di governo del Movimento 5 Stelle, dopo che il vicepremier Luigi Di Maio ha denunciato l'esistenza di una bozza in circolazione diversa da quella concordata. Le parole di Di Maio hanno suscitato l'irritazione di diversi esponenti della Lega.