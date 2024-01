Decreto Energia, ok dal Senato alla fiducia con 97 sì e 74 no: è legge

Tra le misure contenute nel decreto lo stop al contributo a carico dei titolari di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; la nomina del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a Commissario straordinario per la gestione dei rifiuti dell'isola con una dotazione di 800 milioni per gli investimenti.

Rifiuti radioattivi

In tema di nucleare viene dato più tempo a enti locali non presenti nella Cnai (Carta nazionale delle aree idonee) e al ministero della Difesa per presentare l'autocandidatura a ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e chiedere al ministero dell'Ambiente e a Sogin di riconsiderare l'area per verificarne l'idoneità. Si apre poi la possibilità di produrre energia elettrica in aree termali sfruttando le risorse geotermiche ma garantendo il mantenimento delle caratteristiche delle acque.