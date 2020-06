Dl elezioni, Senato vota la fiducia: 158 sì, è legge | L'opposizione non in Aula | Applauso liberatorio della maggioranza

Il Senato ha votato la fiducia sul decreto elezioni , che ora è legge: 158 i voti favorevoli, zero contrari e astenuti. I senatori presenti erano 162. L'opposizione, come già accaduto giovedì nel voto poi annullato, non era in Aula. Un applauso liberatorio della maggioranza "giallorossa" ha salutato l'approvazione della fiducia sul dl elezioni, ponendo fine a ore di apprensione.

Giovedì l'annullamento del voto Oggi, nessun problema di numero legale e sollievo per la tenuta del governo, dopo il clamoroso annullamento del voto di giovedì, un evento che ha pochi precedenti nella storia parlamentare italiana, l'ultimo nel 1989. "Ci sono malumori nel centrosinistra" per la gestione dell'Aula da parte della presidente Elisabetta Casellati, giudicata come "troppo schiacciata su Salvini". Lo riferiscono fonti del Partito democratico.

Marcucci: "Ha prevalso il senso di responsabilità" "La destra di Salvini e della Meloni organizza agguati, ma poi opta per il week end lungo. Una scommessa sulla pelle del Paese, che umilia ancora una volta il Senato. La notizia invece è che la maggioranza regge e si distingue per senso di responsabilità", commenta il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci.

Le parole di Conte ai capigruppo: "Chapeau se ci siete tutti" Prima dell'inizio della seduta d'Aula in Senato, i capigruppo della maggioranza, che erano riuniti nella sala del governo di Palazzo Madama con il ministro Federico D'Inca hanno ricevuto una telefonata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo riferiscono fonti di maggioranza. Il premier ha chiesto di essere messo in viva voce: "Quando ieri sera sono stato avvertito che in Senato sareste stati richiamati a votare oggi alle 9.30, ho pensato 'mission impossible'. Invece chapeau, se ci siete tutti, siete stati davvero bravi", ha affermato. A quel punto, spiegano le fonti, è intervenuto il capogruppo del Pd Andrea Marcucci che, al telefono con Conte, ha replicato: "Presidente, a questo punto ci deve una cena".

Casellati difende la Taverna dagli attacchi di Gasparri Intanto continuano gli attacchi del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri alla vicepresidente Paola Taverna (M5s) dopo l'annullamento di giovedì, "Ribadisco la richiesta delle dimissioni della vicepresidente Taverna", per aver proclamato un risultato poi annullato, ha attaccato Gasparri. La presidente del Senato Elisabetta Casellati, però, non ha accettato la versione del senatore forzista: "la senatrice Taverna ha proclamato un risultato che è venuto fuori da un conteggio, non ha nessun tipo di responsabilità", ha ribadito la Casellati.