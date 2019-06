Decreto Crescita: ok della Camera alla fiducia con 288 sì

La Camera ha approvato la fiducia che il governo ha posto sul decreto legge Crescita con 288 voti favorevoli, 181 contrari e tre astenuti. Il provvedimento passa ora in Senato per la seconda lettura. Durante l'iter parlamentare si è acceso lo scontro su diversi temi: dai fondi europei per il Sud al finanziamento di tre milioni per Radio Radicale, fino alla responsabilità penale per eventuali reati ambientali sulla bonifica dell'Ilva di Taranto.