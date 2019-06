Decreto Crescita, il governo pone la fiducia alla Camera

Il governo ha posto alla Camera la fiducia sul decreto legge Crescita. Lo ha annunciato in Aula il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Il voto di fiducia inizierà nel primo pomeriggio di venerdì. Una volta approvato dalla Camera, il provvedimento passerà all'esame del Senato. Il testo deve essere convertito in legge entro la fine del mese per evitare la decadenza.