Decreto Covid: il Senato approva con 122 sì, 27 no e 88 astenuti

Ansa

Il Senato ha approvato con 122 voti favorevoli, 27 contrari e 88 astensioni il cosiddetto decreto Covid, che introduce ulteriori misure urgenti per contenere la pandemia e per lo svolgimento delle elezioni nel 2021. In Aula avevano annunciato il voto contrario Fratelli d'Italia e i senatori di "L'alternativa c'è", mentre la Lega aveva dichiarato l'astensione. Il provvedimento passerà ora al vaglio della Camera per la conversione definitiva.