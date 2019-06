Debito, Di Maio: Ue non impara, trattiamo ma senza tagliare servizi

L'Ue "ci dice cosa fare" sul tema dei conti pubblici, il governo italiano "con educazione" risponde di "non essere disposto, ancora una volta, a tagliare i servizi ai cittadini". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, sottolineando che "l'Europa non ha imparato dai suoi errori". I parametri "non devono essere aboliti tutti, ma investimenti e le misure per abbassare il costo del lavoro non devono essere toccati", ha aggiunto.