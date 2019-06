Debito, Di Maio: "Ottime possibilità di evitare la procedura d'infrazione Ue" | Salvini: "Non a ogni costo"

Salvini: "Una procedura sarebbe un attacco politico" - Il ministro dell'Interno ha ribadito che un'eventuale apertura della procedura rappresenterebbe "un atto politico e non economico" e che "Conte è lì a trattare su un binario indicato dal Parlamento". Ha poi spiegato: "Mi rifiuto di pensare che uno dei Paesi che paga di più nell'Unione europea sia sanzionato come l'ultimo della classe, per aver rispettato regole europee che ci stanno portando disoccupazione, precarietà e debito. Questa ipotesi non la prendo nemmeno in considerazione. E se si verificasse sarebbe evidentemente un attacco politico basato su antipatia politica e non sui numeri".



Conte: "Approccio costruttivo" - Il presidente del Consiglio, dal canto suo, ha affermato: "Non possiamo mettere in campo qui pubblicamente le misure che abbiamo in mente, a me interessa che ci sia un approccio costruttivo da parte di tutti. L'interesse dell'Italia è l'interesse dell'Europa".



L'Olanda: "L'Italia rispetti le regole o si proceda" - Sull'avvio della procedura contro l'Italia è intervenuto il premier olandese Mark Rutte, sottolineando che "sta alla Commissione europea muovere i prossimi passi - ha detto il premier olandese Mark Rutte -. Si tratta di un percorso molto preciso. Sono certo che la Commissione garantirà che l'Italia attui in modo rapido ciò che deve essere fatto o procederà".