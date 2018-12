De Falco: mia espulsione dal M5s illegittima, scelta non democratica

"Mi dispiace molto e non me lo aspettavo. Confidavo nel fatto che ci fosse uno spazio di democrazia che invece, a quanto pare, non c'è". Lo ha affermato il comandante Gregorio De Falco commentando la sua espulsione dal M5s decretata dal Collegio dei Probiviri. Il senatore ritiene la sanzione "illegittima" e la lega alla sua astensione al voto di fiducia sulla Manovra "che secondo loro avrei dovuto votare a scatola chiusa".