Ddl Zan, Renzi: "No ritorno in Commissione, a un passo dal risultato"

"Sono contrario a che si ritorni in Commissione. Dico alla Lega di non fare passi indietro e dico a certa sinistra di non rincorrere le bandierine". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, commenta l'approdo in Senato del ddl Zan, sul quale la maggioranza è però divisa tra Leu, M5s e Pd da una parte e Lega dall'altra. "Siamo a un passo dal risultato, farò un appello al buon senso", dice Renzi.