Ddl Zan, Letta: "Se ognuno è coerente verrà approvato"

"Se ognuno è coerente con quello che viene detto e fatto, il ddl Zan verrà approvato in Senato. In Parlamento si è visto che sulla calendarizzazione i voti ci sono stati". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta. "Chiediamo a tutti di essere seri e responsabili, di dare al Paese una norma di civiltà importante e di non seguire la deriva ungherese di Salvini e Meloni che porterebbe l'Italia fuori dall'alveo dei Paesi europei", ha aggiunto.