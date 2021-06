Ddl Zan, Letta: "Per il Pd deve essere approvato così com'è"

Ansa

"Secondo noi il ddl Zan così com'è costruito ha al suo interno tutte le componenti e tutte le garanzie, in questo momento la cosa migliore è andare in Parlamento e ognuno dirà la sua. Per noi va approvato così com'è". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, parlando del disegno di legge contro l'omotransfobia che dovrè essere discusso al Senato.