Ddl Zan, Letta: "I numeri per approvarlo in Aula ci sono"

Ansa

I numeri per approvare il ddl Zan al Senato "ci sono, ci sono stati per approvarlo nel primo passaggio e anche nel secondo". Ne è convinto il leader del Pd Enrico Letta che aggiunge: "Dopodichè, andiamo in Parlamento e lì vedremo". Da parte della Lega, spiega, "finora sono arrivati atti e comportamenti non finalizzati al cambiamento del disegno di legge, ma per affossarlo e cancellarlo".