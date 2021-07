Ddl Zan, Italia Viva: via identità di genere dal testo 

Ansa

Via dal testo del ddl Zan del termine "identità di genere" e ritorno alla definizione contenuta nel ddl Scalfarotto che parlava semplicemente di omofobia e transfobia. E' una delle due proposte di Iv, a firma del Capogruppo in Senato, Davide Faraone, e del capogruppo in Commissione Giustizia, Giuseppe Cucca. Il secondo emendamento ribadisce il rispetto "dell'autonnomia scolastica" a proposito delle iniziative contro l'omofobia da svolgere nelle scuole.