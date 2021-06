Ddl Zan, Draghi: tema importante, ne parlo mercoledì in Parlamento

Ansa

Mario Draghi parlerà mercoledì in Parlamento del tema dell'omofobia e del ddl Zan. Lo ha detto lo stesso premier, circa la questione della compatibilità della norma con i principi europei. "E' una domanda importante - ha detto - mercoledì sarò tutto il giorno in Parlamento, me lo chiederanno sicuramente e risponderò in modo più strutturato di quanto potrei fare ora".