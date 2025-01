A Palazzo Chigi è stata convocata una riunione di maggioranza e governo per accelerare sul ddl Sicurezza. Dall'incontro è emersa la volontà di andare avanti con il provvedimento, che la Lega ha definito una priorità, ed è molto probabile che verrà convocata una Capigruppo per indicare una data fissa per portare subito il testo in Aula. L'ipotesi è quella di presentare direttamente in Aula le modifiche, limitandole al minimo e "senza snaturare in alcun modo il ddl".