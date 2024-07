Ddl Sicurezza, bocciati emendamenti contro stop a differimento pena donne incinte

Tutti gli emendamenti presentati dall'opposizione contro l'articolo 12 del ddl sicurezza sono stati respinti in commissioni congiunte Affari Costituzionali e Giustizia della Camera. L'articolo 12, tra l'altro, rende facoltativo l'attuale obbligo di rinvio della pena per le donne in gravidanza e le madri con figli sotto l'anno. L'inasprimento è stato voluto dalla Lega per contrastare il fenomeno delle borseggiatrici e delle donne che compiono furti le quali evitano il carcere proprio per il loro stato di gravidanza. Forza Italia non ha però partecipato al voto sugli emendamenti delle opposizioni. Gli azzurri hanno annunciato che in Aula presenteranno un emendamento per mantenere l'obbligo di differimento della pena.