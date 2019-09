Ddl Pillon, Bonetti: "E' una risposta dannosa e inadeguata"

"Nessun diritto alla genitorialità o bigenitorialità può essere anteposto al supremo interesse dei minori in linea con quanto stabilito nell'evoluzione del diritto di famiglia in Italia e nelle principali convenzioni internazionali". Lo ha spiegato il ministro per la Famiglia e le pari opportunità Elena Bonetti, precisando che "ciò che è archiviata è una risposta inadeguata e dannosa come quella prevista dal ddl Pillon".