Ddl Made in Italy, via libera definitivo del Senato

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge Made in Italy in seconda lettura con 88 voti favorevoli, 63 contrari ed un astenuto.

Il provvedimento, che diventa legge, era stato approvato dalla Camera il 7 dicembre scorso. "Finalmente l'Italia ha una legge che tutela e promuove l'eccellenza del nostro Paese nel mondo", ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.