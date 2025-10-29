Logo Tgcom24
Con 97 voti a favore

Senato, ok alla fiducia sul ddl concorrenza: il testo passa alla Camera

29 Ott 2025 - 18:50
© Ansa

© Ansa

L’Aula del Senato ha approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge sulla concorrenza. I voti favorevoli sono stati 97, i contrari 60 e due gli astenuti. Il testo, già esaminato e sostenuto dall'esecutivo, passa ora all'esame della Camera per la seconda lettura. La fiducia posta dal governo ha visto 159 senatori presenti. Con l'approvazione di Palazzo Madama si compie così un nuovo passo nel percorso del provvedimento, che contiene misure mirate a rafforzare la competitività del mercato e a favorire una maggiore apertura dei settori economici strategici.

