Ddl anticorruzione, Salvini: sulla prescrizione troveremo la quadra

"Di innocenti in galera ne abbiamo visti tanti, quindi la prescrizione va cambiata. Voglio una giustizia che dia tempi certi, un processo non può durare dieci anni, un processo deve durare due-tre anni". Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini aggiungendo: "Sono sicuro che, come abbiamo sempre fatto in questi mesi, con Conte e Di Maio, troveremo la quadra, non litigheremo. Così gli amici dei Tg e dei giornali avranno altro di cui scrivere".