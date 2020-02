Dazi, Di Maio: "Non c'è alternativa a una soluzione europea"

L'Italia "vuole fare in modo che l'azione dei singoli Paesi porti comunque a una soluzione europea dei dazi. Non può essere altrimenti". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, aggiungendo: "Non ci si può illudere di trovare soluzioni bilaterali. C'è una questione che è stata affrontata e io spero che possa prevalere quella che è la vocazione naturale tra i due mercati, quello degli Stati Uniti e quello europeo all'interscambio".