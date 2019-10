Dazi, Conte: "No a guerra commerciale deleteria per tutti" 

I dazi imposti sui prodotti europei rischiano di incidere pesantemente sul Made in Italy. E' l'allarme lanciato da Giuseppe Conte secondo cui "bisogna evitare una guerra commerciale che sarebbe deleteria per tutti". Nell'incontro col presidente designato del Consiglio Ue, Charles Michel, il premier ha aggiunto: "Lavoreremo per proteggere i nostri interessi economici in un quadro di interlocuzione con gli Usa e in sinergia con l'Europa".