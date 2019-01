Davos, Conte: "La validità del progetto Ue è messa in discussione dall'opinione pubblica"

"L'opinione pubblica europea per anni ha considerato il 'progetto europeo' come lo strumento per affrontare queste sfide e proteggere dal loro impatto negativo ", ma oggi "sta mettendo in dubbio la sua validità e credibilità". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo discorso al Forum economico mondiale di Davos , aggiungendo che "abbiamo bisogno di un nuovo Umanesimo ".

"L'euro ha creato più debito e meno crescita" - A dispetto delle aspettative dei cittadini europei la reale implementazione dell'euro, secondo Giuseppe Conte, è stata "molto diversa". Il prezzo della stabilità è stato "un crescente debito pubblico" e "la frugalità di bilancio ha frenato la crescita del Pil".



"Gli italiani sono stati pazienti per molti anni" dando "fiducia alle istituzioni politiche e tecniche europee", ha sottolineato il presidente del Consiglio.



"Serve un'Europa del popolo per il popolo" - Assieme a un "nuovo umanesimo", per Conte l'Europa ha bisogno di una visione "radicalmente nuova" della politica che "metta al centro gli esseri umani, le famiglie, le comunità". Citando poi il principio enunciato dal 16esimo presidente americano Abraham Lincoln nel celebre Discorso di Gettysburgh del 1863, il capo dell'esecutivo ha aggiunto: "E' questa l'Europa che sogniamo. Un'Europa del popolo, fatta dal popolo e per il popolo. C'è una parola chiave attorno alla quale abbiamo costruito la nostra visione politica, e quella parola è proprio popolo".



"Il governo durerà cinque anni" - Parlando poi della situazione interna alla maggioranza e dello "spettro" di possibili elezioni anticipate, Conte ha affermato: "Siamo una coalizione forte e M5s e Lega hanno molto senso di responsabilità. Stiamo lavorando strenuamente, c'è uno spirito unitario e sono molto fiducioso che possiamo durare cinque anni". Il premier ha anche escluso il coinvolgimento di altre forze politiche, come Fratelli d'Italia: "Lavoro molto bene con il mio team, non c'è nessuna prospettiva di diversa composizione del governo".