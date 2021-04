Da Pd ok a primarie per Roma, Calenda: "Nostre strade ora si separano"

Dopo che il segretario del Pd Enrico Letta ha rilanciato le primarie per la candidatura a sindaco di Roma, il leader di Azione e candidato sindaco Carlo Calenda risponde via Twitter. "Il dado è tratto. Scelta legittima. A questo punto le nostre strade si separano" dice aggiungendo che è necessario "operare un rinnovamento di classe dirigente che le primarie tra correnti non garantiscono".