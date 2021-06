Da luglio l'assegno unico, c'è il via libera del Cdm al decreto "ponte"

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto "ponte" per l'assegno unico , in modo da permettere l'avvio del programma da luglio, prima dell'avvio strutturale dal gennaio 2022. La misura, valida per le famiglie che al momento non hanno diritto ad altri assegni, prevede da un minimo di 30 euro a un massimo di 217,8 euro al mese per ciascun figlio.

Ne avranno diritto i nuclei fino a 50mila euro di Isee. Le famiglie con Isee fino a 7mila euro avranno 217,8 euro a figlio se hanno almeno 3 figli. Cinquanta euro in più sono previsti per ciascun figlio disabile.

Potrà accedere all'assegno unico chi paga le tasse in Italia e sia qui residente da almeno 2 anni: sono ammessi cittadini italiani e Ue e titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca almeno semestrale.

Il provvedimento ponte per l'assegno unico, che arriva in Cdm, fa partire a luglio la misura per le famiglie che oggi non hanno accesso a sostegni, a partire dagli autonomi e i disoccupati, per poi estendere l'assegno nel 2022.

Bonetti: "Impegno chiaro con le famiglie italiane" "Con l'assegno per i figli diventa realtà il primo pezzo del Family Act. Il premier Draghi lo aveva promesso e oggi a vincere è l'Italia, con una politica di visione e di investimento nelle nuove generazioni. E' un impegno chiaro che le famiglie italiane avevano atteso per anni e che finalmente riconosce il valore che ogni bambina e ogni bambino hanno nella vita di tutta la nostra comunità". Lo afferma la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti.

Di Maio: "L'assegno unico sostiene la ripartenza delle famiglie" "Per sostenere le famiglie e la natalità servono strumenti concreti come l'assegno unico per i figli, che da luglio sarà realtà. Abbiamo approvato il decreto ponte, da circa tre miliardi di euro, proprio sull'assegno unico. Una riforma che lascerà il segno, che sostiene la crescita e la ripartenza delle nostre famiglie. Altro risultato ottenuto, continuiamo a lavorare per portare a casa sempre piu' provvedimenti utili ai cittadini". Così su Facebook il ministro Luigi Di Maio, dopo il Cdm.

Boschi: "L'idea lanciata alla Leopolda diventa realtà" "Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto: dal primo luglio l'assegno unico universale per tutte le famiglie lanciato alla Leopolda è realtà". Lo scrive in un post su Facebook Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, che aggiunge: "Grazie al ministro Elena Bonetti e a tutte le persone che hanno lavorato al provvedimento: sono questi i passi avanti concreti di cui ha bisogno l'Italia!".