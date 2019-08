D'Uva (M5s): "Unico tavolo è con il Pd, non ce ne sono altri"

"Quello con il Pd è il tavolo principale. Non abbiamo tavoli con altre forze politiche". Lo ha affermato il capogruppo M5s alla Camera, Francesco D'Uva, in merito all'incontro con la delegazione Dem. "Guardando i punti del programma che hanno presentato loro e che abbiamo presentato noi mi sembra di poter dire che non ci siano problemi di sorta", ha aggiunto.