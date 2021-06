Cybersecurity, bozza da 19 articoli: nasce Agenzia nazionale 

agenzia

Arriva un'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), organismo pubblico con autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa. E' quanto si delinea in una bozza di 19 articoli del dl sulla cybersecurity atteso in Cdm che prevede, tra l'altro, che il premier abbia "l'alta direzione e responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza, anche per la tutela della sicurezza nazionale" e nomini il direttore generale dell'Acn.