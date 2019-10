Cuneo fiscale, Conte a Renzi: "Non abbiamo bisogno di fenomeni"

"Non abbiamo bisogno di fenomeni. Se vuole andare in tv vada pure, ma si sieda al tavolo , dove valgono le argomentazioni". E' la replica di Giuseppe Conte a Matteo Renzi che sul cuneo fiscale aveva detto: "Mettono 2 miliardi, non possono dire che è la rivoluzione del proletariato". Sempre riferendosi al leader di Italia Viva , il premier ha aggiunto: "Se qualcuno vuole arrogarsi il privilegio di dire che ha sventato l' aumento dell'Iva , è scorretto".

Non si è fatta attendere la risposta di Italia Viva al presidente del Consiglio, per bocca del suo coordinatore Ettore Rosato. "Nessuno di noi fa il fenomeno, caro Conte. Siamo persone semplici e, come spiegato oggi da Renzi, sappiamo far di conto, tutto qui. Con noi il taglio al cuneo fiscale è stato di 22 miliardi e non abbiamo aumentato l'Iva. Se serve siamo a disposizione per dare una mano. E al tavolo ci siamo seduti con Bellanova e Marattin. Quelli che facevano i fenomeni li conosce bene, presidente Conte: sono quelli con cui lei ha governato lo scorso anno, non siamo noi".