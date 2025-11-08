Totò Cuffaro si dimette da segretario della Democrazia cristiana

Totò Cuffaro ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica di segretario nazionale della Democrazia cristiana. Lo ha fatto pochi giorni dopo la richiesta di arresti domiciliari avanzata nei suoi confronti dalla procura di Palermo. L'ex governatore della Sicilia è indagato nell'ambito di un'inchiesta riguardante presunti appalti pubblici truccati. La sua decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale: "Questa mattina ho rassegnato, nelle mani del presidente del partito, Renato Grassi, e del segretario organizzativo nazionale, Pippo Enea, le mie dimissioni da segretario nazionale della Democrazia cristiana", ha scritto. Cuffaro ha voluto ringraziare "coloro che hanno condiviso con me un percorso di impegno e di servizio al partito." Ha poi aggiunto che "il presidente ha convocato per il 20 novembre il Consiglio nazionale, che sarà chiamato a esaminare e accettare le mie dimissioni irrevocabili e a definire le successive decisioni".