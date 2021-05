Csm, Mattarella invita i giudici al "rispetto assoluto delle regole"

lapresse

Sergio Mattarella giovedì sarà al Csm per la proiezione del documentario su Rosario Livatino. Non è previsto che prenda la parola. Fonti del Colle fanno però sapere che, in merito alla questione che sta agitando la magistratura, si ribadisce quanto sia essenziale il rispetto assoluto delle regole. Della vicenda si stanno occupando ben 4 procure. Ogni ulteriore intervento si configurerebbe come una indebita interferenza nelle indagini in corso.