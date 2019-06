Csm, Mattarella indice elezioni per sostituire i membri dimissionari

Dopo il caos che sta investendo il Consiglio superiore della magistratura, il Capo dello Stato Sergio Mattarella, in qualità di presidente del Csm, ha indetto per il 6 e 7 ottobre un'elezione suppletiva per sostituire i magistrati dimissionari. "Si tratta - sottolineano fonti del Quirinale - del primo passo perché si volti pagina rispetto a quello che è successo nel Csm, restituendo alla magistratura indipendenza e prestigio".