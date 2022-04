Csm, approvato l'emendamento sulla separazione delle funzioni

La Commissione Giustizia della Camera ha approvato l'emendamento che recepisce gli accordi di maggioranza sulla separazione delle funzioni dei magistrati.

Sul testo, una riformulazione di una proposta di Pierantonio Zanettin (Forza Italia), il M5s non ha partecipato alle votazioni. L'emendamento limita a una sola volta le possibilità per un magistrato di passare da una funzione giudicante a una requirente, o viceversa, da chiedere "entro il termine di sei anni dal maturare per la prima volta della legittimazione al tramutamento". Oltre tale termine è possibile solo il passaggio dal civile al penale e viceversa.