Crosetto apre il G7 Difesa: "In Ucraina e Medioriente le prospettive non sono positive"

"Le aggressioni brutali della Russia in Ucraina e la situazione alquanto critica nel Medioriente, combinati con l'instabilità profonda che si trova nell'Africa subsahariana e le tensioni sempre maggiori nell'Indopacifico, mettono in luce un quadro di sicurezza deteriorato con prospettive per il futuro che non possono essere positive". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell'intervento di saluto al G7 dei ministri della Difesa che ha preso il via a Napoli. "Ci troviamo - ha aggiunto il ministro - di fronte a scenari estremamente fluidi e caratterizzati da instabilità".