Crisi Ucraina, Di Maio: nostro esercito pronto ma non vogliamo la guerra

"Il nostro esercito è preparato ma non vogliamo una guerra.

Non possiamo impegnare i nostri soldati sul campo in Ucraina ma sosteniamo gli ucraini". Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a La7. "La nostra azione diplomatica non si ferma, oggi il ministro turco è a Mosca, Macron è impegnato a nome di tutti i paesi europei, dobbiamo portare Putin ad accettare un accordo al tavolo", aggiunge Di Maio.