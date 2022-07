Crisi, Tabacci: "Con queste premesse nessuna speranza per il governo, il Paese rischia"

"Nei prossimi giorni si ballerà ancora di più perché è chiaro che l'Italia non può permettersi di sacrificare Draghi per un'operazione sostanzialmente incomprensibile" che "non si spiega con il termovalorizzatore di Roma.

Ora si guarda a mercoledì, ma non so con quali speranze, perché se queste sono le premesse la legislatura si chiude". Così il sottosegretario Bruno Tabacci, presidente di Centro democratico, al congresso del Psi. "La prospettiva a cui si va incontro è molto delicata: le conseguenze di una crisi aperta in questo modo saranno molto gravi per il nostro Paese", aggiunge.