Crisi, Renzi pronto a illustrare ipotesi di un governo istituzionale

Matteo Renzi sarà martedì a Roma per il voto sul calendario in Senato. Prima della votazione, il senatore Pd terrà una conferenza stampa per illustrare la sua posizione sul governo istituzionale. "Penso che domani sul calendario Salvini perderà il primo voto di una lunga serie", ha scritto Renzi su Facebook. "Il quasi ex ministro dell'Interno si rassegni e si prepari a dare le dimissioni".