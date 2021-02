Crisi, Renzi: "No a spacchettamento ministeri, serve documento scritto"

LaPresse

"Non abbiamo parlato di nomi né di numeri: i nostri colleghi della vecchia maggioranza dicono informalmente che non intendono portare elementi di discontinuità. L'unica cosa che vorremmo evitare è che si arrivasse allo spacchettamento dei ministeri solo per accontentare più persone". Lo scrive Matteo Renzi ai parlamentari di Italia viva. "Abbiamo chiesto un documento scritto. Una crisi come questa merita di essere risolta in modo trasparente".