Crisi, Orlando: "Confronto tra Pd e M5s sia serio e senza furbizie"

"Un confronto serio, ordinato e senza furbizie è l'unica via per dare un governo al Paese". Lo ha scritto su Twitter il vicesegretario del Pd Andrea Orlando, riferendosi alle trattative per la formazione di un nuovo governo tra i dem e il Movimento 5 Stelle. Orlando ha poi sottolineato che "l'altro ieri c'erano i 10 punti tassativi. Ieri alle 14 il taglio dei parlamentari. Alle 21 Conte o morte (questione non posta alle 14). Così è molto complicato".