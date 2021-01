Crisi, Meloni: "L'unica strada responsabile è quella del voto"

"L'unica strada responsabile è quella delle elezioni: secondo me le elezioni sono l'unica strada giusta per la democrazia". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, a "Dritto e Rovescio" su Rete4. "Sono fiera - ha aggiunto - della compatezza che abbiamo dimostrato nel centrodestra: abbiamo letto per giorni che si sarebbe dimezzato, non è andata così, è rimasto compatto e si presenterà al Quirinale nella sua massima compagine".