Di Maio a pranzo con Elisabetta Belloni: "Con il ministro amicizia sempre più solida, è sempre leale"

A Elisabetta Belloni "mi legano una profonda stima e una grande amicizia". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio commenta in un post il pranzo avuto in compagnia della direttrice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Un appuntamento che arriva tre giorni dopo l'attacco di Giuseppe Conte verso l'esponente M5s e dopo che lo stesso ex premier aveva detto di voler candidare al Quirinale la Belloni, con l'appoggio di Salvini, Meloni e una parte del Pd. Belloni, invece, ha voluto precisare che "con il ministro" c'è una "amicizia sempre più solida, è sempre leale".