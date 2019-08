Crisi governo, Zingaretti: "Vedremo con Mattarella una soluzione"

Un'ipotesi che preveda un governo "per fare la manovra da cui questo governo sta scappando" per poi andare a votare "non credo sia possibile e credibile". A ribadirlo è Nicola Zingaretti, secondo il quale "questo sarebbe davvero un regalo a quella destra pericolosa che tutti vogliamo fermare". Secondo il segretario Pd, invece, bisogna "aprire la crisi e vedremo con Mattarella quale è la forma migliore per salvare l'Italia".