Governo, Salvini: "Se non hanno più voglia noi siamo pronti"

"Piuttosto che andare avanti per mesi con litigi e rimpasti, articoli, interviste, polemiche e tenere ferma l'Italia, noi siamo pronti". Così Matteo Salvini commenta la possibile crisi di governo. "Se non hanno più voglia noi ci siamo", aggiunge il leader della Lega che non si è sbilanciato sul nome di Mario Draghi ma si dice pronto a offrire "un'alternativa liberale, fondata sullo sviluppo, sull'impresa e sulla crescita".