Crisi governo, Meloni: "Centrodestra è unito su opzione voto"

In attesa di essere ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Matterella, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ribadisce la sua posizione. "Leggo che il centrodestra è diviso e che è stato devastato da senatori voltagabbana: non è andata così - ha detto in un intervento radiofonico -. Mi pare che il centrodestra nei fatti è unito e che l'opzione su cui siamo tutti d'accordo è andare a votare: non mi pare cambierà".